Екоинспекцията във Велико Търново възложи на Изпълнителната агенция по околна среда измерване качеството на атмосферния въздух в града, съобщиха от Регионалната инспекция по околна среда и води (РИОСВ).

РИОСВ ще разпломбира спрените съоръжения на линията за производство на плочи от дървесни частици на „Кроношпан“

Мярката е във връзка със започване работата на линията за производство на плочи от дървесни частици на „Кроношпан България“ ЕООД и постъпилите в РИОСВ множество сигнали от граждани за замърсяване на въздуха.

Мобилната автоматична станция за контрол на качеството на атмосферния въздух към Регионална лаборатория - Русе вече е разположена до подстанция в близост до сградата на Детска градина „Щастливо детство“ в квартал „Зона Б“.

Тя измерва основните показатели, характеризиращи качеството на атмосферния въздух: фини прахови частици до 10 микрона, серен диоксид, азотен оксид, азотен диоксид и озон, във времеви обхват от 72 часа - от 19 до 21 юни.

„Кроношпан“ възстановява работата си

След приключване на измерванията и получаване на данните, РИОСВ ще оцени измерените показатели с приложимите норми в Наредба №12 от 15 юли 2010 г. за серен диоксид, азотен диоксид, фини прахови частици, олово, бензен, въглероден оксид и озон в атмосферния въздух.

На 17 юни РИОСВ съобщи, че ще санкционира „Кроношпан“ за замърсяването на въздуха в града.