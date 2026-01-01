Министерството на енергетиката констатира силно обезпокоителни обстоятелства по експлоатацията на топопреносната мрежа, особено по отношение на количеството и характеристиките на добавъчната вода. Това би оказало отрицателно въздействие върху състоянието и надеждността на мрежовите съоръжения и на параметрите на доставената топлоенергия до потребителите. Тази констатация, която обяви министърът на енергетиката Ива Петрова в Народното събрание днес при участието си в парламентарния контрол, е въз основа на назначена на 5 октомври нова проверка със заповед на министъра на техническото състояние на топлофикационен район София-Изток и готовността му за работа през новия отоплителен сезон.

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Министър Петрова отговори на въпрос на народния представител от групата на „Възраждане“ Петър Петров относно контролната дейност на Министерството на енергетиката след извършените проверки от ведомството на „Топлофикация София“ след 1 октомври тази година.

Енергийният министър заяви, че на база на извършената проверка на 11 ноември контролните органи на МЕ са съставили и връчили на „Топлофикация София“ констативен протокол.

„Към настоящия момент, съобразявайки се с процесуалните ограничения, за да не се навреди на административното производство, мога да ви информирам, че резултатите от проверката показват, че дадените от Министерството задължителни предписания не са изпълнени,“ уточни тя.

Дружеството има възможност до началото на следващата седмица да представи допълнителни данни и обяснения по направените в протокола констатации, като е възможно да се пристъпи към налагане на нови административно-наказателни мерки.

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В отговора си министър Петрова предостави данни за извършения цялостен контрол върху „Топлофикация София“ от страна на Министерството на енергетиката през 2026 година, включващ съставянето на два акта за установяване на административно нарушение от страна на столичното топлофикационно дружество, както и писмена кореспонденция от август от страна на Министерството към Столична община и председателя на Столичния общински съвет за констатираната опасност за осигуряване на предстоящия отоплителен сезон и технически проблеми на „Топлофикация София".

„На 31 август е изпратено ново писмо (предходното е от 18 август, бел. авт.) до председателя на Столичния общински съвет и покана за среща във връзка с лошото техническо състояние на топлопреносната мрежа на дружеството“, каза министър Петрова. „Въпреки изпратените две писма, до настоящия момент нито един представител на едноличния собственик на капитала на „Топлофикация София“ не е заявил желание да обсъжда с нас проблемната ситуация с дружеството и да се търси начин за решаване на проблемите,“ добави тя.