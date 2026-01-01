От парламентарната група на ДПС представиха своите предложения по отношение на пакета данъчни закони, които правителството внесе за разглеждане в Народното събрание.

Атидже Алиева-Вели посочи, че предлагат отпадане на текстовете за домашната ракия в Закона за акцизите и данъчните складове. "Не може да се поставят под един знаменател нарушители, които продават контрабандна ракия, и хора, които са решили да споделят с приятели и близки по повод домашната ракия", каза Вели.

По отношение на таксата за битови отпадъци предлагаме да няма шоково поскъпване на таксата в резултат на увеличение на данъчните оценки, така че домакинствата да не усетят до такава степен поскъпването, каза още тя.

По отношение на данък добавена стойност (ДДС) за предприемчивите хора, които извършват първа продажба на жилище или имот, предлагаме да отпадне тази регистрация по ДДС, което правителството предлага, посочи още Вели.

Сред предложенията на ДПС е и данък „уикенд“ на същата ставка от 3%, защото това ще бъде в полза на туристите.

Предлагаме и изменение в полза на стартъп компаниите – прехвърлянето на загубата да бъде в срок от 10 години на 100%, каза зам.-председателят на парламентарната група на ДПС Айтен Сабри.

За предложените от „Прогресивна България“ промени в Закона за личната помощ депутатът Атидже Алиева-Вели заяви, че като председател на Комисията по правата на човека, вероизповеданията жалбите на гражданите само в рамките на вчерашния ден е получила над 30 становища от заинтересовани страни по отношение на отнемане на социални права. Искам да заявя категоричната позиция на ДПС, че сме против отнемане на тези социални права, каза тя.