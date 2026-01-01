Крайградският пътнически влак по направлението Мездра-Враца (Мездра 10:15 ч. - Враца 10:34 ч.) е отменен заради провиснали и паднали клони върху железния път. Пътниците се пренасочват към следващи влакове по това направление, съобщиха от БДЖ.

Община Враца обяви бедствено положение по-рано заради силния вятър. Нарушен е графикът за движение на влаковете между Враца и Руска Бяла заради паднали клони върху контактната мрежа. Тази сутрин бързият влак от Мездра за Видин (Мездра 09:05 ч. - Видин 12:20 ч.) е престоял заради счупени клони и се движи със закъснение.

Ураганен вятър във Враца с пориви над 110 км/ч: Обявиха бедствено положение, дървета падат, села останаха без ток (СНИМКИ/ВИДЕО)

Пътническият влак по направлението Видин-Мездра (Видин 06:00 ч. - Мездра 09:32 ч.) е отменен в участъка Враца-Мездра заради провиснали и паднали клони върху железния път. Пътниците се пренасочват към следващи влакове по това направление, допълват от БДЖ.

„Нашите екипи са на терен и отстраняват падналите клони по железопътната мрежа“, каза директорът на Железопътна секция – Враца към Държавно предприятие „Национална компания „Железопътна инфраструктура“ (НКЖИ) инж. Петър Велков.

Няколко населени места в общините Враца и Мездра са без електрозахранване заради паднали дървета вследствие на силния вятър.

Червен код за силен вятър е обявен за Враца и Мездра, съобщават от Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ) на официалния си сайт.