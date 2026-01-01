Частично бедствено положение е обявено на територията на цялата община Елин Пелин заради силния вятър и нанесените от него щети, съобщиха от местната администрация.

Мярката е в сила от 12:00 часа на 13 ноември. Мощните пориви на вятъра са нанесли щети по обществени сгради и други обекти.

В Градския парк има паднало дърво, което създава потенциална опасност за посетителите.

Ураганен вятър във Враца с пориви над 110 км/ч: Обявиха бедствено положение, дървета падат, села останаха без ток (СНИМКИ/ВИДЕО)

В 14:00 часа ще се проведе заседание на Общинския кризисен щаб, на което ще бъде анализирана обстановката и ще бъдат координирани необходимите действия за ограничаване и отстраняване на щетите.

От Общината призовават гражданите да бъдат особено внимателни при посещения в паркове и преминаване в близост до дървета, сгради и други потенциално опасни места.

Местната администрация уверява, че ще информира своевременно жителите за развитието на ситуацията и предприетите мерки.