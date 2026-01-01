Ураганен вятър с пориви над 110 км/ч връхлетя Враца и предизвика сериозни щети в града.

Община Враца

Обявено е бедствено положение, съобщиха от Общината. От няколко часа силните пориви на вятъра създават опасна обстановка.

Община Враца

Има паднали дървета и клони, откъснати ламарини и разпилени предмети, които застрашават живота и здравето на гражданите.

Община Враца

Екипи на БКС са мобилизирани и извършват обходи в града. Работниците разчистват падналите дървета и клони и обезопасяват засегнатите участъци.

Община Враца

Заради ураганния вятър е прекъснато електрозахранването в селата Челопек и Бели извор, както и във врачанския квартал „Кулата“.

Община Враца

От Община Враца отправят спешен призив към жителите да не напускат домовете си, докато опасните метеорологични условия продължават.

Община Враца

Гражданите се призовават да приберат всички предмети от балконите и первазите на прозорците, които могат да бъдат отнесени от силния вятър и да причинят инциденти.

Сигнали за опасни ситуации се приемат на дежурния телефон 0885/11-88-57.