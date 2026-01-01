Студентската листа, която спечели парламентарните избори в Сърбия на 25 октомври, отменя плановете на предишното управление за задължителна военна служба и вместо това се планира да се запази доброволната военна служба, предава Кореспондент на БТА в Белград Теодора Енчева.

Една от планираните промени, записани в програмата на Студентската листа, е въвеждането на шестмесечна доброволна военна служба вместо задължителната 72-дневна военна служба, която предишното правителство планираше да въведе от 1 март 2027 г., предават сръбските медии.

Студентската листа разчита на около 3000 войници, които доброволно отбиват военна служба и ще получават поне 20 000 динара на месец (около 170 евро), като целта е поне 25-30 процента от тях да станат професионалисти.

„Ще увеличим разходите за отбрана, които ще бъдат използвани за капиталови проекти, военни резерви и нови възможности“, се казва в програмата на Студентската листа в областта на отбраната и армията.

„Изграждаме интегриран многослоен купол за противовъздушна отбрана над цялата територия, който ще бъде свързан в мрежоцентричната система „СОВА 24“ на три нива по обхват; къс – 20–30 километра, среден – 30–100/170 километра и дълъг – 170–300 километра“, планира Студентската листа.

За Военновъздушните сили модернизацията е планирана „по поетапен и финансово балансиран план, с постоянна готовност за бързо реагиране“.

„Логистиката ще бъде дигитализирана и базирана на местно производство, с инвестиции в Техническия ремонтен институт „Чачак“, се посочва в програмата, както и модернизация на специализираните индустрии и превръщането им в „умни фабрики“ .

„Ще създадем Национален център за военна електроника в сътрудничество с технически факултети и ще стартираме програма за софтуер за отбрана. Военнотехническият институт и Военната академия ще се съсредоточат върху разработването на сложни бойни системи според нуждите на армията“, се посочва в програмата.

Студентската листа обръща конкретно внимание и на смъртните случаи в системата на отбраната, започвайки със смъртта на гвардеец в казармата Топчидер през 2004 г., през катастрофата с хеликоптер през 2017 г., до смъртта на сержант по време на учението „Светкавичен удар“ през 2021 г. Обявено бе, че всички тези случаи ще бъдат проучени и изяснени.

Студентската листа обяви и сформирането на нова правителствена независима и междуведомствена комисия за нередности, злоупотреби и корупция при производството, снабдяването и износа на оръжие.

Планира се също дружеството „Югоимпорт“ да продължи да се занимава с износ на оръжие.

„Гражданският и демократичен контрол върху системата за отбрана ще се осъществява последователно - чрез правителството, парламента, омбудсмана и информационния комисар, а на ръководни позиции ще бъдат назначавани професионални и безкомпромисни хора“, заявиха от Студентската листа.