Адмирал Емил Ефтимов ще бъде освободен от длъжността началник на отбраната и от военна служба, считано от 2 януари 2027 г., се посочва в указ на президента Илияна Йотова, обнародван в днешния брой на "Държавен вестник".

Указът е издаден на 5 ноември 2026 г. и изпълнението му е възложено на министъра на отбраната Димитър Стоянов.

Началникът на отбраната адмирал Емил Ефтимов подаде рапорт за освобождаване от военна служба на 30 септември, с тримесечно предизвестие, съобщиха тогава от пресцентъра на Министерството на отбраната (МО).

На 28 октомври Министерският съвет предложи на президента да издаде указ, с който да освободи адмирал Емил Ефтимов.

Емил Ефтимов е роден на 16 август 1961 г. Началник на отбраната е от 30 март 2020 г., пише на сайта на МО. Получил е всички отличия и награди, съответстващи на званието, включително награден знак на Министерството на отбраната "За вярна служба под знамената" и почетен знак на МО "Свети Георги".