Дете погълна метален накрайник от химикал по време на междучасие и се наложи спешна медицинска намеса. Благодарение на бързата реакция на д-р Мариана Боткова от МБАЛ „Д-р Асен Велев“ в Разлог е организиран въздушен медицински транспорт за малкия пациент.

За случая съобщиха от лечебното заведение. Инцидентът станал по време на междучасие, когато детето погълнало металната част от химикала и се задавило. Чуждото тяло попаднало в десния бронх, създавайки сериозен риск за дишането и опасност от тежки усложнения.

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Състоянието наложило незабавни действия, тъй като било необходимо металният предмет да бъде отстранен от дихателните пътища. Д-р Мариана Боткова, началник на отделението по детски болести в болницата в Разлог, организирала спешен медицински транспорт с хеликоптер до София, където детето трябвало да получи специализирана помощ.

Лошите метеорологични условия обаче осуетили първоначалния план и се наложило хеликоптерът да бъде пренасочен към Пловдив.

„Организирах въздушен транспорт първоначално за София, но поради лоши метеорологични условия хеликоптерът беше пренасочен за Пловдив“, разказва д-р Боткова.

МБАЛ „Д-р Асен Велев“-Разлог

Въпреки усложнената ситуация детето вече е в стабилно състояние, съобщават от лечебното заведение. Д-р Мариана Боткова е специалист по детски болести с над 44 години професионален опит. Тя ръководи отделението по педиатрия в МБАЛ „Д-р Асен Велев“ в Разлог.

От болницата подчертават значението на бързата медицинска реакция, професионалната преценка и навременната организация на специализирана помощ, които са били от ключово значение за благоприятното развитие на случая.