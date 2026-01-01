В сградата на Народното събрание бе извършен скрининг за захарен диабет сред народните представители и работещите в парламента. Инициативата е на Български Форум Диабет по повод предстоящия Световен ден на диабета – 14 ноември и е под патронажа на Комисията по здравеопазване с подкрепата на председателя на 52-рото Народно събрание Михаела Доцова.

В рамките на скрининга под надслов „Действайте рано срещу диабета“ бяха направени измервания и изследвания, които позволяват индивидуална оценка на риска и очертаване на стратегия за ранна превенция.

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Проблемът е изключително сериозен и голям, тъй като 40% от пациентите с преддиабет и диабет остават недиагностицирани, а диабетът е заболяване, което създава много усложнения, каза председателят на Комисията по здравеопазване Костадин Ангелов. Надявам се заедно да постигнем по-добри резултати в битката за здрави българи, по-ранно откриване на диабета като заболяване и да разпространяваме знанието за здравето, допълни той.

Инициативата днес продължава до 16:00 часа, към нея има голям интерес, посочи Ангелов.

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Провеждаме изключително важна кампания, колкото хора с преддиабет или диабет открием, това би било полезно за тях и би подобрило живота им, каза председателят на Български Форум Диабет и началник на Клиниката по диабетология в Университетската болница по ендокринология „Акад. Иван Пенчев“ проф. Цветалина Танкова. Правим оценка на цялостния риск за захарен диабет, на нивото на кръвната захар, на гликирания хемоглобин, на артериалното налягане, добави тя.

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Български форум Диабет е в мрежата на Европейския форум Диабет - това е структурата, която действа на нивото на Европейската комисия за създаване на политиките в областта на диабета и ние сме призвани да съдействаме, за да може световните стандарти в диабета да подобрят живота и здравето на хората с диабет, отбеляза проф. Танкова.

За мен е чест да съм част от днешното събитие и мисля, че скринингът на място като българския парламент е от съществено значение, каза изпълнителният директор на Европейския диабетен форум Барт Торбейнс. Напълно подкрепяме всички български дейности, посочи той.