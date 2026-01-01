Данните от международното проучване STADA Health Report 2026 показват, че 58% от анкетираните у нас се чувстват претрупани от здравна информация, а едва 16% посещават всички профилактични прегледи.

В ерата на неограничения достъп до информация парадоксално се оказва, че да знаеш повече не винаги означава да се чувстваш по-сигурен. Всекидневно сме заливани от съвети за здравословен начин на живот, онлайн диагностициране и реклами на добавки. Но къде е границата между информираността и объркването в следствие на прекомерно многото информация?

STADA провежда Health Report от 2014 г. Изданието за 2026 г. е независимо представително онлайн проучване, проведено от Human8 от името на STADA през февруари–март в 20 държави. В България са анкетирани 500 души на възраст 18–99 години. Резултатите очертават ясен профил на анкетираните в България: те демонстрират желание да поемат контрол над здравето си, но изпитват сериозна нужда от професионален ориентир в морето от данни.

STADA Health Report

Огромно количество информация, но ниско ниво на увереност

Един от най-изразителните изводи от доклада е информационното претоварване. 58% от анкетираните у нас се чувстват претрупани от здравна информация (при 46% общо за държавите в проучването).

Липсата на филтър за достоверност води до несигурност – едва 17% от анкетираните в България са напълно уверени, че могат самостоятелно да открият и да разберат надеждни източници за здравето си. Това обяснява и по-слабото чувство за контрол над собственото здравословно състояние – едва 67% у нас усещат такъв контрол, спрямо 78% общо за държавите в проучването.

Именно поради тази причина хората не желаят да носят сами тежестта на здравното си образование:

- 75% от анкетираните у нас смятат, че отговорността за здравната просвета е на лекарите, фармацевтите и медицинските сестри (спрямо 68% общо за държавите в проучването).

- Едва 22% възприемат здравното образование като лична отговорност – почти наполовина по-малко от резултата общо за държавите в проучването (43%).

STADA Health Report

Самостоятелната грижа – практичност и щипка тревога

Въпреки че разчитат на медицинските лица за знания, анкетираните в България са склонни към самостоятелно действие при леки състояния. Проучването показва, че 93% са готови да се лекуват сами поне при едно неразположение, като най-често това са обичайната настинка или епизодична болка.

Самолечението обаче не идва без безпокойство. 46% от анкетираните у нас се тревожат, че опитвайки се да се справят сами, могат да пропуснат симптоми на по-сериозно заболяване (при 38% общо за държавите в проучването). Това потвърждава, че дори при стандартни състояния хората търсят потвърждение от специалист.

STADA Health Report

Парадоксът на профилактиката – желание за инвестиция, липса на навик

Превенцията продължава да бъде най-слабото звено в здравното поведение у нас. От една страна, нагласата и осъзнатостта за нейната стойност съществуват – ако разполагат с допълнителни 100 евро месечно, предназначени единствено за здраве, най-голям дял от анкетираните в България (32%) биха ги инвестирали именно в профилактични прегледи и лабораторни изследвания.

На практика обаче суровата статистика разкрива сериозен разрив между намерение и действие:

- 37% от анкетираните в България не ходят на нито един от наличните профилактични прегледи (спрямо 33% общо за държавите в проучването).

- Едва 16% от анкетираните посещават абсолютно всички предвидени профилактични прегледи.

- Едва 20% от анкетираните смятат, че профилактиката в страната е добре подкрепена и организирана (спрямо 46% общо за държавите в проучването).

Допълнително, тревогата от нездравословния начин на живот е висока – 55% от анкетираните у нас определят заседналия начин на живот и затлъстяването като едно от основните здравни предизвикателства пред обществото ни (при 42% общо за държавите в проучването).

STADA Health Report

Троицата на доверието – пациент – лекар – фармацевт

Докладът ясно показва, че ключът към по-добро общество не е в това да оставим човека сам с търсачките в интернет, а да заздравим връзката му със специалистите. Фармацевтът в кварталната аптека и личният лекар остават най-важните стълбове за превенцията.

„Данните показват хора, които искат да се грижат за здравето си, но търсят надежден ориентир в свят с твърде много информация. Информираният човек не е сам – до него са лекарят и фармацевтът. По-доброто здраве започва с разбиране на потребностите на хората и нашата роля е да подкрепяме именно тази връзка. А профилактиката е най-сигурният път към повече години в добро здраве – затова е важно тя да се превърне от желание в навик“, коментира Стефан Динев, изпълнителен директор на СТАДА България.

Инвестицията в превенция не изисква само финансови ресурси, а промяна в културата на грижа за себе си. Тръгвайки от редовните профилактични прегледи и разчитайки на доказани медицински съвети, всеки от нас може да превърне желанието за здравословен живот в ежедневен навик.