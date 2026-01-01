77-годишен мъж от Лом стана жертва на крупна онлайн измама, съобщиха от полицията.

На 12 ноември е подаден сигнал от служител на банка за това, че техният клиент е установил липса на средства от картата му.

Схема за „бързо забогатяване“: Удар за 120 000 евро - как мъж стана жертва на крупна онлайн измама

От 6 до 12 ноември неизвестен извършител го е въвел в заблуждение, че ще спечели от инвестиции и борсова търговия, при което е открил електронно банкиране и е предоставил достъпа до него на извършителя, който е изтеглил от сметката му сумата от 78 000 евро.

Разпитан е свидетел и по случая се води разследване.