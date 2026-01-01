63-годишен мъж от Разград е стана жертва на крупна онлайн измама, съобщиха от полицията.

Под предлог, че инвестира в борсови операции, с цел реализиране на мащабни финансови печалби, от юли до 10 ноември, въведеният в заблуждение мъж е давал различни по размер парични суми - възлизащи общо на 120 000 евро.

Внимание, фирми: Измамници подменят банкови сметки и отклоняват пари с имейли

Средствата са превеждани по банкови сметки, а част от тях - давани в брой на ръка на непознати лица.

За случая е уведомен прокурор и се води разследване.