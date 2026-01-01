Нормализира се обстановката в общините Враца и Мездра, след като ураганният вятър, който духаше от ранните часове на деня, започна да отслабва.

Данни за пострадали хора няма. Вятърът изпочупи множество дървета и клони, откъсна ламарини, повреди автомобили и счупи прозорци. Има увреден покрив на сграда и съборена изолация на жилищен блок, съобщиха от Община Враца. Щетите се отстраняват своевременно от екипи на общинското предприятие "Благоустройство и комунално стопанство" (БКС)-Враца.

По-рано през деня без електрозахранване останаха селата Челопек и Бели извор, квартал „Кулата“ във Враца, както и селата в посока Оходен. В населените места вятърът не е бил толкова силен, но трафопостовете, които ги захранват, се намират във Враца, а работата по отстраняване на авариите продължава.

Ураганен вятър във Враца с пориви над 110 км/ч: Обявиха бедствено положение, дървета падат, села останаха без ток (СНИМКИ/ВИДЕО)

Най-сериозно е увредена ледената пързалка във Враца, която се подготвяше за пускане. Въпреки че е била много добре укрепена, вятърът е успял да повдигне цялата конструкция. Това е причинило изтичане на гликола, който създава ледената повърхност, обясниха от общинската администрация.

По данни на Община Враца поривите на вятъра са надхвърлили 110 км/ч. В града беше обявено частично бедствено положение, на учениците беше забранено да напускат сградите на училищата преди края на учебните часове, а някои фирми освободиха служителите си. Нарушен бе графикът за движение на влаковете между Враца и Мездра поради паднали клони върху контактната мрежа.

В община Мездра, където също имаше ураганен вятър, електрозахранването вече е възстановено на около 90 процента. Без ток бяха селата Зверино, Очин дол, Типченица, Крапец и Върбешница.

"В цялата община има няколко паднали дървета, но няма данни за други щети", каза Ивайло Тошев, директор на дирекция „Отбранително-мобилизационната подготовка и сигурност“ в Община Мездра.

Пожарът, който се разгоря тази сутрин край язовира на село Върбешница, вече е изгасен, съобщиха от местната противопожарна служба.