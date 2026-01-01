Христо Мусков демонстрира невероятна, нечовешка сила! Самолетът потегли почти мигновено след старта на опита, а българинът не остави никакви съмнения във възможностите си.

Мусков успя да изтегли над 40-тонния Airbus A320 на Bulgaria Air на 20 метра за изумителните 23.25 секунди, смазвайки досегашния световен рекорд. По този начин родният силов атлет официално записа името си в книгата на рекордите на „Гинес“ и остави своята златна следа в историята на силовите спортове. Резултатът трябва да бъде ратифициран, за да бъде признат официално, предава Gong.bg.

Веднага след историческия успех, новият рекордьор на „Гинес“ Христо Мусков сподели първите си емоции. Той разкри грандиозните си планове за бъдещето, които включват теглене на 200-тонен кораб, и призна коя е най-голямата разлика между спортистите и истинските шампиони.

„Много емоционално. Благодаря на Бог, че времето беше с нас. Исках да го направя с резултат, който никой никога да не може да подобри – 8 секунди от предния рекорд. На тренировка видях, че мога да направя световен рекорд, но не е официално. Ето, че стана. Просто ми предложиха петък 13-и и си казах – какво по-хубаво от това“, заяви Мусков минути след опита.

Силовият атлет прояви и чувство за хумор след огромното физическо натоварване: „Много по-трудно е да сменяш памперси, макар че жена ми ще каже, че само 2-3 пъти съм сменял“.

„Подготвен съм за догодина. С моя екип мислим грандиозни работи, мислим да подобрим още няколко рекорда на „Гинес“ и един кораб от 150-200 тона. Ще бъде грандиозно и ще има публика, другия път ще е на място, където ще има публика. Всички тренираме, всички се стараем, но шампионите се различават по психиката. За мен най-ценна е мотивацията и да се съсредоточиш“, завърши българинът.