Комисията за защита на потребителите (КЗП) наложи максималната санкция от 30 000 евро на търговска верига, стопанисваща детска площадка на закрито. Причината е инцидент с пострадало дете, което е паднало, съобщиха от Комисията.

Инспекторите на КЗП са извършили проверка във връзка с жалба от родителите на пострадалото дете, което е на 4 години.

Магазинът е във Варна, а инцидентът се е случил на 6 октомври. Сигналът от родителите до КЗП е подаден на 12 октомври, а Комисията извършва проверката на 13 октомври. Инспекторите установяват, че през януари 2026 г. на същата площадка е пострадало и друго дете, което също е паднало от необезопасеното съоръжение, като за предходния инцидент няма подаден сигнал от родителите.

Детската площадка за игра в съответния търговски обект на веригата е вертикална от затворен тип на три нива, с панел и пейка за игра на първо ниво, с въжени препятствия, въжена стълба и тунелна пързалка на второ ниво и отвори за провиране и платформи за игра.

В хода на извършената проверка са представени два доклада от органи за контрол, които установяват стърчащи метални нишки от увредени въжета и липса на част от мекия материал от вътрешна страна на десния вход на съоръжението, което води до образуване на необезопасен отвор, през който детето пада. От представените доклади за контрол се установява несъответствие с изискванията на Наредба № 1/12.09.2009 г. за условията и реда за устройството и безопасността на площадките за игра и Регламент /ЕС/ 2023/988 „Общо изискване за безопасност“.

Предвид обстоятелството, че съоръжението е високо три нива и е предназначено за деца, които са особено уязвима категория потребители, както и че съществува вероятност за настъпване на значителна, трудно поправима или непоправима вреда, ако то не се поддържа според нормативните изисквания, е забранено предоставянето на пазара на продукта (вертикална детска площадка на три нива), посочват от КЗП.

Припомняме, че в края на септември КЗП заведе представителен иск за защита на колективните интереси на потребителите, след като установи общо 63 неравноправни клаузи в типови договори и общи условия на частни детски градини и училища в системата на образованието.

КЗП започна проверки на частните детски градини в средата на август, която продължи и през септември, след сигнали на родители.