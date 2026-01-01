Спипаха 45-годишен мъж с 4,5 кг наркотик в Хасковско, съобщиха от полицията.

Извършена е проверка на кола, управлявана от мъжа.в района на село Коларово. Открит е плик, увит с прозрачно тиксо, с тегло 1,1 кг. В него имало зелени съцветия от рода на канабиса.

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Полицаите продължили проверката в имот, обитаван от мъжа в село Свирково. Там били намерени още два пакета със съцветия с тегло 400 грама.

В непосредствена близост до имота, в необитаема и полуразрушена къща, криминалистите открили два бидона. В тях имало 17 запечатани и вакуумирани пакета със същото съдържание и общо тегло 3 кг.

Мъжът, който е познат на органите на реда, признал, че наркотичното вещество е негово. Той е задържан.