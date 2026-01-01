Близо 500 кг марихуана е хваната от митнически служители при проверка на товарен автомобил, идващ от Испания през Гърция и граничен преход "Кулата"

На 10 ноември в района на влизане от Гърция в България, служители от отдел „Борба с наркотрафика“ при ТД Митница София селектирали за проверка товарна композиция, състояща се от влекач и хладилно полуремарке, с български регистрационни номера.

Агенция „Митници“

Водачът на камиона - български гражданин, представил документи за превозваната стока - колбаси и чушки, предназначени за получатели в България. Съгласно транспортните документи товарът бил натоварен в Испания.

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Товарната композиция била селектирана за рентгенов контрол. При анализа на полученото изображение била установена подозрителна зона в предната част на хладилното полуремарке, подлежаща на физически контрол. С оглед констатираното превозното средство било насочено към Митническо бюро Кулата за извършване на щателна митническа проверка.

Агенция „Митници“

След разтоварването на стоката, декларирана в транспортните документи, митническите служители установили преградна стена, предназначена да разделя хладилното ремарке на зони с два различни температурни режима.

При проверката било установено, че във втората зона се превозват 22 кашона, облепени с прозрачно тиксо. В тях били открити вакуумирани пликове, съдържащи суха зелена растителна маса.

Агенция „Митници“

При извършения полеви наркотест веществото реагирало положително на коноп - марихуана. Открити са общо 445 вакуумирани пакета с общо бруто тегло 497,90 кг, съдържащи високорисково наркотично вещество.

Агенция „Митници“

Под ръководството и надзора на прокуратурата се води разследване по досъдебно производство за контрабанда на високорисково наркотично вещество.

В качеството на обвиняем е привлечен водачът на товарния автомобил. Той е задържан за 72 часа. Предстои да бъде внесено искане за постоянния му арест.