Отново хванаха голямо количество контрабандни цигари на „Кулата“, съобщиха от Агенция „Митници“.

Трети камион с нелегални цигари за милиони е задържан на „Кулата“

На 6 ноември пътувал влекач с хладилно полуремарке с румънска регистрация. Шофьорът и вторият водач - румънски граждани, представили редовни документи за превозваната стока - мандарини.

При съвместни действия на митническите служители от отдел „Борба с наркотрафика“ и полицаи от ГД „Гранична полиция“ превозното средство е селектирано за щателна митническа проверка, включително с рентген, при която са отбелязани необичайни плътности в превозвания товар.

Зад кашони с корнфлейкс и кадаиф: Откриха над 8,6 млн. нелегални цигари на „Кулата“

При последвалия физически контрол се установява, че в предната част на полуремаркето, сред пластмасовите касети с мандарини, са укрити кашони със стекове цигари. Общото количество на откритите тютюневи изделия е 900 000 къса - 45 000 кутии цигари без български акцизен бандерол. Общата им стойност възлиза на 172 350 евро.

По случая се води разследване под надзора на прокуратурата. В качеството на обвиняеми по делото са привлечени двама граждани на Румъния.