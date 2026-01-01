Близо 4 милиона къса нелегални цигари на стойност около 750 000 евро откриха митнически служители в камион, проверен на граничния преход „Кулата“. Товарът е бил прикрит с кашони с чипс, а според първоначалните данни композицията е пътувала от Гърция към България на път за Украйна.

Това е третият камион с нелегални цигари, задържан в района на „Кулата“ през последните две седмици. Общото количество на иззетите тютюневи изделия от трите товарни автомобила достига 21,6 милиона къса.

Проверката е извършена на 19 октомври в рамките на компенсаторните мерки след присъединяването на България към Шенгенското пространство. Митнически служители от отделите „Митническо разузнаване и разследване“ и „Рентгенови системи“ към ТД Митница София са проверили влекач с полуремарке с украинска регистрация, управляван от украински гражданин.

След анализ на риска и проверка на транспортните документи камионът е насочен за рентгенов контрол. Възникналите съмнения за превозваната стока са довели до щателна митническа проверка в Митническо бюро „Кулата“.

Агенция Митници

Освен кашоните с чипс, описани в документите, служителите открили 11 палета с общо 3 950 000 къса цигари от две марки без бандерол.

По случая е образувано досъдебно производство под надзора на Районната прокуратура в Благоевград. Шофьорът е привлечен към наказателна отговорност за държане на акцизни стоки без бандерол в големи размери.

Чипс, корнфлейкс и метални корпуси за прикритие

При предишен случай на „Кулата“, при който бяха открити близо 9 милиона къса нелегални цигари, за прикритие е бил използван корнфлейкс.

Митническите експерти обясняват, че за укриване на контрабандни товари често се избират евтини, разпространени и дълготрайни стоки, които не привличат излишно внимание. Използват се и тежки за разтоварване предмети и различни метални и пластмасови изделия.

При други проверки цигари са били укривани в металните корпуси на печки, а на Митнически пункт „Лесово“ – в кутии за електрически табла и сифони за мивки. Наскоро митнически служители във Видин разкриха и марихуана, прикрита с фъстъци.

За последните две седмици Агенция „Митници“ е задържала пет големи пратки с общо над 27,5 милиона нелегални цигари. Освен в района на „Кулата“, големи количества са открити и на МП „Лесово“. Общата стойност на задържаните тютюневи изделия е около 6 милиона евро.