Есенните забавления в Софийския зоопарк имат нов пухкав герой - мечката гризли Рони, която реши да се възползва максимално от хубавото време преди зимния си сън.

Симпатичният обитател на зоологическата градина демонстрира как изглежда истинското мечешко удоволствие - с игри, въргаляне и много есенни листа.

Рони превърна обикновена купчина листа в любимо място за забавление, наслаждавайки се на топлите есенни дни.

Мечокът Тони се забавлява с разхлаждаща баня и си играе под слънчевите лъчи (ВИДЕО)

Вместо да бърза към зимната си почивка, мечокът предпочете да се отдаде на безгрижни игри и да покаже, че понякога за истинското щастие е необходима само една купчина листа.

Междувременно Софийският зоопарк вече премина към зимно работно време.

Касите на Западния и Централния вход работят от 8:30 до 16:30 часа, а посетителите могат да останат на територията на зоологическата градина до 17:00 часа.

Залите „Големи котки, терариум и аквариум“, „Гиганти“ и „Примати II и III“ са отворени за посетители от 9:00 до 16:30 часа.

Зоопаркът работи без почивен ден, включително през официалните празници и почивните дни.