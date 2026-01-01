Почина проф. д-р Георги Балтаджиев, дмн – доайен на пловдивската анатомична школа, дългогодишен преподавател и ръководител на Катедрата по анатомия в Медицински университет – Пловдив. Той е издъхнал на 9 ноември 2026 г., съобщиха от висшето учебно заведение.

Проф. Балтаджиев посвещава повече от 40 години от живота си на медицинското образование и научните изследвания. В периода 1989–2008 г. ръководи Катедрата по анатомия, а през 1994 г. защитава дисертация за придобиване на научната степен „доктор на науките“.

През 2002 г. поема ръководството на Катедрата по анатомия, хистология и ембриология, като допринася за обединяването на морфологичните дисциплини и изграждането на силен преподавателски екип.

Сред основните му заслуги е въвеждането на съвременен подход в обучението по анатомия, който свързва теоретичните знания с топографската и клиничната анатомия и подготвя студентите за практическата им работа като лекари.

Научната му дейност обхваща редица направления, сред които анатомията на вътрешните органи, костната система, възрастовата анатомия, антропометрията и клиничната антропология.

Проф. Балтаджиев е автор и главен редактор на многократно преиздавания учебник „Анатомия на човека“, както и автор и съавтор на множество други учебници, учебни помагала и научни публикации.

Той е бил член на редакционната колегия на университетското научно списание „Folia Medica“, както и дългогодишен член на Българското анатомично дружество.

Под негово ръководство и наставничество се развиват поколения преподаватели, доценти и докторанти в областта на морфологичните науки.

„Той ще остане в паметта на академичната общност и поколения студенти като изключителен учен, отдаден преподавател и достоен човек, оставил трайна следа в развитието на голямата наука Анатомия“, посочват от Медицински университет – Пловдив.

От висшето учебно заведение изразиха искрени съболезнования на семейството, близките и колегите на проф. Балтаджиев.

„Поклон пред светлата му памет!“, написаха от университета.