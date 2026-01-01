Украйна има ясна визия за това как да се постигне мир във войната с Русия и иска САЩ да разгледат тези идеи, каза украинският президент Володимир Зеленски на пресконференция в Осло след среща с американския специален пратеник Стив Уиткоф, съобщи Укринформ.

Зеленски повтори, че Украйна желае мир повече от всеки друг и че само Русия е избрала да продължи убийствата.

Украинският държавен глава подчерта също, че Украйна е първата, която е подкрепила позицията на САЩ за прекратяване на огъня в енергийния сектор, но лидерът на Русия Владимир Путин е отговорил с отказ. Както отбеляза Зеленски, Украйна продължава да работи за намиране на решение по този въпрос.

"Имаме ясна визия за това как да постигнем мир. В тези усилия работим заедно с нашите европейски и други партньори. Искаме американската страна да разгледа тези идеи. По-конкретно, едно от ключовите предложения е да се проведе евентуална тристранна среща на лидерите за разрешаване на въпроси, които могат да бъдат решени само на най-високо равнище", заяви украинският президент.

Той съобщи, че на 21 октомври специалният пратеник на президента на САЩ - Стив Уиткоф, ще замине за Русия. "Ще видим какво ще каже Путин", добави Зеленски.

В момента Украйна получава разузнавателна информация от САЩ, по-конкретно в рамките на система за ранно предупреждение за руски атаки с балистични ракети, каза още Зеленски, цитиран от Укринформ.

"Благодарни сме, че разузнавателните данни вече се споделят оперативно. Става дума за системата за ранно предупреждение - тя е изключително важна за нашия народ, както за децата, така и за възрастните, защото получаваме сигнал, когато се приближават балистични ракети. Затова сме благодарни на американската страна; системата работи и това е чудесно", заяви украинският лидер.

Той добави, че е обсъдил с държавния секретар на САЩ Марко Рубио не само въпроси, свързани с разузнаването, но и относно системите "Старлинк" и "Пейтриът".

По-рано днес Зеленски пристигна в Норвегия, по-конкретно за да се срещне със Стив Уиткоф, посочва Укринформ.

Агенцията отбелязва, че украинският лидер е обсъди по-рано с държавния секретар на САЩ Марко Рубио въпросите за системите за прехващане на балистични ракети, ранното предупреждение за руски атаки и възстановяването на системата "Старшийлд", военната версия на спътниковата връзка "Старлинк".