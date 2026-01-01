Джак Никълсън, една от най-емблематичните фигури в историята на Холивуд, от години стои далеч от филмовата индустрия и публичните събития. След десетилетия на успешна кариера актьорът, носител на три награди „Оскар“, не е участвал в нов филм от 2010 г., което породи множество спекулации за причините за оттеглянето му, пише Daily Mail.

Никълсън е участвал в повече от 70 филма и телевизионни продукции и е получил 12 номинации за „Оскар“. Сред най-известните му роли са тези в „Полет над кукувиче гнездо“, „Сиянието“, „Чайнатаун“, „Пет лесни парчета“, „Вещиците от Истуик“ и „Няколко добри мъже“.

Джак Никълсън остава далеч от светлината на прожекторите

Последният филм с участието на Никълсън е романтичната комедия „Как знаеш“ от 2010 г., режисирана от Джеймс Л. Брукс. През годините се появяваха различни информации за възможно завръщане на актьора, но нито един от проектите не доведе до нова филмова роля.

През 2017 г. Никълсън беше свързван с американския римейк на германския филм „Тони Ердман“, в който трябваше да участва заедно с Кристен Уиг. Проектът обаче не беше реализиран.

Режисьорът Майк Фланаган също разкри, че е предложил на актьора епизодична роля в „Доктор Сън“ – продължението на „Сиянието“, излязло през 2019 г. Никълсън отказал предложението.

Наскоро актьорът Майкъл Дъглас коментира, че Никълсън вече не работи в киното и се е оттеглил от публичния живот. Изказването му засили съмненията, че легендарният актьор няма планове да се върне пред камерата.

Рядките публични появи на холивудската легенда

Въпреки оттеглянето си Никълсън направи няколко редки публични появи през последните години. През 2021 г. беше забелязан на баскетболен мач на „Лос Анджелис Лейкърс“, а през 2025 г. присъства на специалното предаване на „Saturday Night Live“ по случай 50-годишнината на шоуто.

През април 2026 г., по повод 89-ия му рожден ден, в социалните мрежи беше публикувана негова снимка с певицата Джони Мичъл. Кадърът привлече вниманието на почитателите му и предизвика нови коментари за дългогодишното му отсъствие от киното.

През последните години в медийни публикации се появяваха и непотвърдени твърдения за здравословното състояние на актьора. Никълсън обаче не е обявявал публично, че страда от деменция или друго конкретно заболяване.

Колегите му продължават да говорят с уважение за него

Актьорът Дани ДеВито, с когото Никълсън участва в „Полет над кукувиче гнездо“ от 1975 г., заяви през 2025 г., че се е срещал с него и че той се справя добре.

Двамата работят заедно в един от най-значимите филми в кариерата на Никълсън. Продукцията печели пет основни награди „Оскар“, включително за най-добър филм, режисура, главна мъжка и главна женска роля и адаптиран сценарий.

Макар да няма нови филмови проекти, Джак Никълсън остава сред най-разпознаваемите актьори на своето поколение. Засега няма потвърдена информация за предстоящо завръщане на големия екран.