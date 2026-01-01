Дъщерята на Джак Никълсън – Лорейн – сподели рядка снимка на легендарния актьор по повод 89-ия му рожден ден.

36-годишната актриса публикува кадър в Instagram, на който Никълсън празнува със семейството си и близката си приятелка Джони Мичъл (82). На снимката той е с характерната си усмивка и аплодира заедно с останалите, а Лорейн добави краткия надпис: „89!!“.

Тя сподели и емблематична снимка от 70-те години, на която актьорът е с тениска на Coca-Cola и пура.

Никълсън има няколко деца – Лорейн и Рей (34) от Ребека Брусард, Дженифър (62) от Сандра Найт, Кейлъб Джеймс Годард (55) от Сюзън Анспах и Хъни Холман от Уини Холман. Съобщава се, че е отчужден от най-малката си дъщеря Теса Гурин (32).

Лорейн е единственото му дете, което споделя моменти от личния му живот, след като актьорът се оттегли от публичността преди повече от десетилетие. Последната му филмова роля е в „Как знаеш“ (2010).

През декември 2025 г. тя публикува негова снимка, а източници твърдят, че Никълсън се чувства добре, радва се на спокойствието и прекарва време със семейството си.

За последно той беше видян публично на събитие на SNL през февруари миналата година, а през 2024 г. бе забелязан в Бевърли Хилс с бастун. Неговият близък приятел Дани ДеВито също увери, че актьорът се справя „чудесно“, въпреки усамотения си начин на живот.