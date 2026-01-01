Сигнал, че деца са бити, заключвани и тормозени в градина пуснаха родители до Агенцията за закрила на детето и Прокуратурата. Случаят е от павликенското село Стамболово. Обвиненията са към директора на учебното заведение.

„Преди няколко месеца малкият ми син, което е в първа възрастова група, започна всяка сутрин да плаче. Не обърнах внимание, че той не може да ми обяснява, че вижда психически и физически тормоз в градината. След като се прибраха децата ми от детската градина на 2 април, малкият ми син се оплака, че е бил наказван и го боли стомаха. След това дъщеря ми, която посещава същата детска градина, ми обясни, че е той е бил наказан зад вратата и затиснат с желязна маса. Дълго време, с часове, е седял наказан по този начин. Накарали са кака му да седне на отсрещната маса. Тя е плакала, че не може да помогне на братчето си, а той е плакал от болки, защото го боли корема. След като той се прибра, имаше по корема си две линии, отбелязани от масата”, казва майката, подала сигнала.

„Разговаряйки с една майка, на която детето ѝ е в детската градина, изведнъж детенцето ѝ започна да разказва, че е било свидетел как директорката е удряла шамари на няколко от децата, които са със заболяване. След тази информация спрях да си пускам децата в детската градина, защото ме е страх”, обяснява тя. „По жалбата до момента е минала проверка само от Велико Търново. От кмета на община Павликени нямаме никаква информация как се развиват нещата”, казва още майката.

Друга майка пък твърди, че има дете, заключвано в мазето, а повечето деца биват заплашвани с полиция, ако не заспят по-бързо.

„Детето ми е станало да играе, директорката го е блъснала, а то е паднало на пода върху ръката си. То се оплака и не иска да ходи на градина. Тя му биела шамари, защото играело и скачало”, казва още един от родителите.

NOVA потърси за коментар директорката на детската градина Силвия Крушевска. Тя категорично отрича от нейно име и от името на персонала на детската градина твърденията за насилие над децата, посочени в жалбата, а именно, че са бити, удряни, заключвани, затискани и наказвани.

„За първи път има подадена такава жалба срещу нас. Сигналът е подаден само от родителите на едно дете. В понеделник ще инициираме родителска среща, за да разговаряме с тях”, заяви Крушевска.

„Всеки има право да си потърси правата, ако смята, че са нарушени. Те, като родители - имат право да пуснат жалба. Ние, целият персонал, заставаме зад твърдението, че няма такова нещо в детската градина. Има извършена проверка, при резултатите от нея ще бъдете потърсени”, каза още тя.

От прокуратурата потвърдиха, че и те проверяват сигнала за насилие над деца. А родителите настояват за промяна и оставка на директора. „Искаме да се даде по-голямо спокойствие на майките, които си оставят децата в детската градина. Всеки ден сме под стрес”, казват родителите. Те заявяват, че няма да допуснат децата им да бъдат подлагани на психически и физически тормоз