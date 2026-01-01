Мъж е пострадал при трудова злополука в Кранево, съобщиха от полицията. Сигнал за инцидента е подаден вчера около 09:35 ч. По първоначална информация произшествието е станало на новоизграждащ се строителен обект.

Установено е, че 52-годишен мъж е паднал от автокран по време на работа. Вследствие на инцидента той е транспортиран и настанен за лечение в МБАЛ – Добрич с фрактура на ключицата и травматичен шок.

За случая е уведомена Инспекцията по труда. Образувано е разследване, като обстоятелствата около инцидента се изясняват.

Трудовите злополуки за изминалата година са над 2800, съобщиха от Националния осигурителен институт (НОИ) в началото на април. Данните са публикувани в първия бюлетин за 2026 г. на институцията.