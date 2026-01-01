Белгийският парламент одобри законови промени за налагане на безсрочна забрана за достъп до страната и до държавите от Шенген за хора, заподозрени в терористична дейност или радикализация, съобщиха местни медии.

Уточнява се, че по досегашните правила можеше да се налага само временна забрана, докато с промените ще има възможност ограниченията да действат до края на живота на засегнатия, предава кор. на БТА Николай Желязков. Мярката ще се прилага за включените в списъците на белгийските служби за сигурност като извършители на престъпления, свързани с тероризъм или с разпространение на омраза.

Когато се издаде забрана за достъп, данните ще бъдат въвеждани в Шенгенската информационна система и в информационните системи на белгийската полиция. Това ще позволява на белгийските власти да отказват издаването на виза или на документи за право на престой на чужденци, включени в списъците.