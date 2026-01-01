Белгийското правителство е поискало от Европейската комисия да покани представители на талибаните за уреждане на въпроса с връщането на афганистанците без право на престой, съобщиха местни медии.

Очаква се срещата да се състои в Брюксел в близките седмици. Отбелязва се, че нито ЕС, нито белгийските власти, признават законността на управлението на талибаните и разговорите ще бъдат "на техническо равнище". Свикването на подобна среща е било подкрепено от 19 държави в ЕС, предава кор. на БТА Николай Желязков.

За последното десетилетие Белгия отчита, че афганистанците са били най-многобройни сред потърсилите убежище в страната, като миналата година молбите от граждани на Афганистан са били почти 4000, а от началото на тази година вече са близо 700, като едва 40 на сто получават одобрение.

Същевременно Белгия не успява да върне принудително нито един афганистанец с отказано право на престой заради несъгласието на талибаните, дори ако става дума за осъдени престъпници. Миналата година белгийските власти са успели да върнат едва четирима афганистанци.

По темата

кор. на БТА Николай Желязков
