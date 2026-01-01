Хванаха нарушител да превозва калкан с автомобил без документи в района на Балчик. Това съобщиха от Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури.

След подаден сигнал от „Гранична полиция“ за спрян автомобил, управляван от мъж, превозващ риба от вида калкан, екипи на сектор „Рибарство и контрол“ – Добрич към ИАРА са извършили проверка.

Хванаха мъж с 80 кг незаконно уловена риба

При инспекцията е установено, че автомобилът не е регистриран съгласно изискванията на Закона за ветеринарномедицинската дейност. Рибата е иззета, претеглена и измерена от контролните органи.

Инспекторите са установили 11 броя маломерен калкан с общо тегло 14,2 кг, както и 3 броя калкан над минимално допустимия размер с общо тегло 4,350 кг. Рибата е била цяла и в прясно състояние.

Установено е още, че мъжът е превозвал рибата по време на действаща забрана за риболов, въведена със Заповед № РД09-391/15.04.2026 г. на министъра на земеделието и храните. С нея са определени сроковете за забрана на улова на риба и други водни организми през размножителния период във водите на Черно море, река Дунав и вътрешните водни обекти.