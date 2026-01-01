Във връзка са извършване на ремонт на релсов път с траверсоподбивна машина по бул. „Рожен“, в участъка от река „Суходолска“ до трамвайно ухо „София север“ „Център за градска мобилност“ въвежда временна организация на обществения транспорт:

От 04:30 часа на 25.04.2026 г. (събота) до 18:00 часа на 26.04.2026 г. (неделя):

► маршрутът на трамвайна линия № 1 се променя само в посока ж.к. „Иван Вазов“ – мотрисите ще се движат двупосочно по бул. „Княгиня Мария Луиза“ в участъка от надлез „Надежда“ до ул. „Козлодуй“.

За линията се закрива спирка с код № 2665 „Централна автогара“ на ул. „Струга“. След 18:00 часа маршрутът на линията се възстановява.

► трамвайна линия № 11 ще се движи по маршрут: от кв. „Княжево“ по действащия маршрут до транспортен подлез „Надежда“, през подлеза наляво по бул. „Княгиня Мария Луиза“, Централна гара, надясно по бул. „Христо Ботев“, наляво по ул. „Струга“, наляво по бул. „Княгиня Мария Луиза“ и по маршрута двупосочно. След 18:00 часа маршрутът на линията се възстановява.

Трамвайна линия № 12 ще се движи, както следва:

► от 04:30 до 24:00 часа на 25.04.2026 г. (събота) по маршрут от площад „Журналист“ до гара „София север“;

► от 04:30 до 10:00 часа на 26.04.2026 г. (неделя) по маршрут от площад „Журналист“ до надлез „Надежда“ (трамвайно депо „Банишора“);

► от 10:00 до 18:00 часа на 26.04.2026 год. (неделя) по маршрут от площад „Журналист“ до гара „София север“. След 18:00 часа на маршрутът на линията се възстановява.

На 26.04.2026 г. (неделя):

► От 04:30 до 12:00 часа трамвайна линия № 6 ще се движи по скъсен маршрут от ж.к. „Иван Вазов“ до надлез „Надежда“ (трамвайно депо Банишора) двупосочно;

След 12:00 часа маршрутът на линията се възстановява.

► От 04:30 до 10:00 часа трамвайна линия № 27 ще се движи по скъсен маршрут от кв. „Манастирски ливади“ до надлез „Надежда“ (крайна станция на трамвайна линия № 1) двупосочно.

След 10:00 часа маршрутът на линията ще се възстанови.

От 04:30 часа на 25.04.2026 г. (събота) до 18:00 часа на 26.04.2026 г. (неделя) се разкрива временна автобусна линия № 12ТМ с маршрут от Централна гара до кв. „Илиянци“, както следва: от спирка с код № 2830 „Бул. „Княгиня Мария Луиза“ (крайна и за зареждане) по бул. „Княгиня Мария Луиза“ до спирка с код № 1333 „Централна гара“ за автобусни линии №№ 21 и 22 на бул. „Княгиня Мария Луиза“ (начална) по бул. „Княгиня Мария Луиза“, обратен завой на кръстовището пред Централна автогара, по бул. „Княгиня Мария Луиза“ през локалното пътно платно по маршрута на автобусни линии №№ 85 и 285, надлез „Надежда“, бул. Рожен“, ул. „Илиянско шосе“, ул. „Петър Панайотов“, по новото пътно платно на бул. „Рожен“ в участъка от ж.п. надлеза до ул. „Джерман“, наляво по ул. „Джерман“, наляво по старото пътно платно на бул. „Рожен“ през кв. „Илиянци“ и по новото пътно платно на бул. „Рожен“ по маршрута до спирка с код № 2830 „Бул. Княгиня Мария Луиза“ за линия № 74 – крайна и за зареждане.

Автобусите ще спират на всички съществуващи автобусни спирки по маршрута, с изключение на спирка с код № 2829 „Бул. Княгиня Мария Луиза“ за линия № 60.