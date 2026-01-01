Донорска ситуация в Пловдив даде шанс за нов живот на трима пациенти, които са трансплантирани в две от големите столични болници.

На 22 април 2026 г. в УМБАЛ „Свети Георги“ е идентифициран потенциален донор – 48-годишна жена. Процесът по установяване на мозъчната смърт и подготовката за донорство е осъществен от екип на лечебното заведение с координатори д-р Емил Митковски и д-р Даниел Василев.

В нощта срещу Велика събота: Двама мъже получиха нов шанс за живот след трансплантации

На следващия ден – 23 април – е извършена експлантация на органите от медицински екипи на УМБАЛ „Александровска“ и Военномедицинска академия. След прецизен подбор на реципиентите, екип на ВМА, ръководен от проф. д-р Никола Владов, извършва успешна чернодробна трансплантация на 31-годишна жена.

В същото време в УМБАЛ „Александровска“ екип под ръководството на д-р Александър Тимев реализира две бъбречни трансплантации на мъже на 52 и 54 години, като им дава шанс за нов живот.

Дари живот: Сърцето на една жена спаси съдбата на двама души

От Министерство на здравеопазването и Изпълнителна агенция „Медицински надзор“ изразиха дълбока признателност към близките на донора за проявената човечност и сила в тежък момент, превърнали загубата в надежда за други. Благодарност бе отправена и към всички медицински специалисти от ангажираните болници, както и към екипите на ЦСМП – Пловдив и ЦСМП – София, чиято бърза реакция и професионализъм са направили възможен този животоспасяващ процес.