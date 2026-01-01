Правосъдният министър Андрей Янкулов предлага изменения в Закона за съдебната власт, насочени към подобряване на процедурите за избор на членове на Висшия съдебен съвет (ВСС) и Инспектората към него. Законодателните предложения ще бъдат предадени на редовно правителство за разглеждане.

Според министъра целта е да се засили прозрачността и професионалната оценка при кадровите процедури в съдебната система, като част от подготвения проект за промени.

Една от основните идеи е въвеждането на експертен елемент в парламентарната процедура за избор на членове на ВСС и съдебни инспектори. Предлага се създаване на независима комисия от професионалисти, която да оценява кандидатите по критерии като почтеност, професионални качества и интегритет.

Комисията ще бъде излъчвана от институции извън пряк политически контрол, включително върховните съдилища, президента, омбудсмана и Висшия адвокатски съвет. Тя ще изготвя публични профили на кандидатите, които ще се предоставят на Народното събрание.

Министърът предлага и създаване на временна експертна комисия за проверка на имуществените декларации на кандидатите. В нея ще участват специалисти от финансови и професионални организации, включително експерт-счетоводители, оценители и представители на Българската народна банка. Комисията ще анализира декларациите за евентуални несъответствия и съмнителни сделки, като резултатите ще се разглеждат преди изслушването на кандидатите. Те ще имат възможност да дадат обяснения.

За да се гарантира качествена проверка, се предлага удължаване на парламентарните процедури с един месец.

По отношение на проверките в рамките на съдебната власт министърът предлага те да се извършват от Инспектората към ВСС, а при правни ограничения — от парламентарна комисия. Това според него осигурява баланс между властите и запълване на институционални празноти.

Сред предложенията е и министърът на правосъдието да получи право да оспорва пред съда всички актове на ВСС. В момента такова право имат само пряко засегнати лица, което според министъра ограничава възможността за контрол в определени случаи.

Според него промяната ще засили съдебния контрол и ще подобри прозрачността на кадровите решения в системата.