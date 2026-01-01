От 24.04.2026 г. до 26.04.2026 г. (включително) се забранява влизането на пътни превозни средства по участъка между ул. „Йерусалим“ и улицата между бл. 13А и бл. 15А в ж.к. „Младост 1“.

Заради ремонта се променя и маршрутът на автобусна линия № 73 за същия период. В посока ж.к. „Овча купел 2“ автобусите ще се движат от ж.к. „Младост 1“ по обичайния маршрут до кръстовището на ул. „Йерусалим“ и ул. „Митрополит Серафим Сливенски“, след което ще продължават направо по ул. „Йерусалим“, по централното платно на бул. „Цариградско шосе“, ще обръщат на пътния възел с бул. „Александър Малинов“ и ще се връщат по бул. „Цариградско шосе“, като от спирка „Хотел Плиска“ ще продължават по маршрута си до ж.к. „Овча купел 2“. В обратна посока маршрутът не се променя.

В променения участък автобусите ще спират на спирките с код 0237 „Бл. 6 ж.к. Младост 1“ и с код 1196 „УМБАЛ Св. Анна“.

Временно се закриват спирките с код 1198 „УМБАЛ Св. Анна – ухо“, с код 1192 „УМБАЛ Св. Анна“, с код 0576 „София Тех парк“ и с код 1258 „Площад на авиацията“.