Престрелка между две групи в зоната за хранене в търговски център в щата Луизиана завърши с един загинал и петима ранени, предаде Асошиейтед прес, като се позова на полицията в Батън Руж – столицата на щата.
В четвъртък по обяд (американско време) в „Мол ъф Луизиана“ в Батън Руж избухна престрелка след конфликт между две групи. Властите първоначално съобщиха за 10 ранени, но по-късно броят на пострадалите бе променен. Арестувани са петима, съобщи местната полиция.
На паркинга на мола се струпаха десетки полицейски коли, във въздуха кръжаха няколко хеликоптера, а въоръжени полицаи в бронежилетки патрулираха в района, посочва АП.
Свидетел на стрелбата разказа пред агенцията, че "всички са бягали и крещяли". "Помислих, че става дума за терористична атака", заяви Алекс Териот - електротехник, който работел в обект на няколко метра от зоната за хранене в мола.