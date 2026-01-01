Столичната община (СО) продължава процедурата за избор на изпълнител за сметосъбиране и сметоизвозване в Зона 4 („Сердика“, „Илинден“ и „Надежда“) в изпълнение на решение на Върховния административен съд, с което тя бе върната на етап „преценка за допустимост на участниците“. Това съобщиха от пресцентъра на Общината.

След изпълнение на съдебните указания и извършване на необходимите действия от комисията на СО процедурата е финализирана с класиране на участниците и определяне на изпълнител.

Съгласно решението на комисията на първо място е класиран участникът „Нелсен – Чистота“ ЕООД, който е определен за изпълнител на обществената поръчка за Зона 4.

В рамките на процедурата е отстранен участникът ДЗЗД „Норм Изи Еко София“, поради несъответствие с изискванията за допустимост, свързани с правния статут и представените документи за участие.

От Столичната община посочват, че всички действия по процедурата са извършени при пълно съобразяване със Закона за обществените поръчки и съдебните указания с цел гарантиране на законосъобразност и равнопоставеност на участниците.

Услугата по сметосъбиране и сметоизвозване в засегнатите райони остава осигурена без прекъсване, което позволява процедурата да бъде довършена спокойно и без риск за нормалното функциониране на града.

„За нас е важно не просто да има избран изпълнител, а това да стане по начин, който издържа юридически и защитава интереса на софиянци в дългосрочен план. Изпълняваме стриктно решенията на съда и продължаваме процедурите по правилата“, заяви заместник-кметът по околна среда Николай Неделков, цитиран в съобщението.

„Няма да правим компромиси с качеството и контрола. Всеки етап от процедурата трябва да бъде прозрачен и законосъобразен, за да гарантираме устойчива и предвидима услуга за хората“, допълни той.

Столичната община подписа дългосрочни договори за чистота в шест района на София в началото на март, съобщиха тогава от Общината.