Почетно консулство на Руската федерация бе открито в сръбския северен град Нови Сад, предават местните медии. За консул е назначен Душан Баятович, директор на „Сърбиягаз“ и високопоставен функционер на Социалистическата партия на Сърбия, предава кореспондентът на БТА Теодора Енчева.



На церемонията по откриването на консулството присъстваха патриарх Порфирий, руският посланик в Сърбия Александър Боцан Харченко, заместник-министърът на външните работи на Русия Александър Грушко, председателят на Скупщината на Нови Сад Дина Вучинич, бившият министър и председател на Движението на социалистите Александър Вулин.

Душан Баятович посочи, че сърбите знаят, че руснаците са техни братя, но че по същество знаят малко за тази страна и нейния народ.

Баятович каза още, че с помощта на Александър Вулин е открито Руското историческо дружество, което, както казва той, ще „предотврати ревизията на историята“.

„Вярваме в Майка Русия, знаем, че сме православни, знаем, че сме сърби и руснаци. И знаем, че сме братя. Неслучайно патриархът говори за един народ, събран под лоното Православната църква. Имаме много врагове... Но искам да ви кажа нещо, ние, сърбите, по същество знаем малко за Русия. Знаем, че те са православен народ, че са наши братя и че можем да разчитаме на Русия. Но отвъд това, за природните красоти, за науката, за това докъде е стигнала Русия, знаем малко“, каза Баятович, цитиран от ТАНЮГ.

Той обяви, че между Русия и Сърбия ще има студентски обмен и културно сътрудничество.

„Искаме обмен на студенти, културно сътрудничество, за да предотвратим преразглеждането на историята... Това, за което сме тук, е да открием още едно руско училище, защото има интерес към знанията, които бихме получили от Русия, противно на убеждението ни, че всички знания и всяка култура идват от някаква друга посока, от някакъв Запад, за да покажем на хората, че Русия е близо до нас и по този начин“, добави Баятович.