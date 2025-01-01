Сърбия ще подпише нов договор за внос на газ от Русия през октомври, съобщи директорът на „Сърбиягаз“ Душан Баятович пред сръбската обществена телевизия РТС. Това предава кореспондентът на БТА в Белград Теодора Енчева.

„Ще приключим разговорите тази седмица, но споразумението за газ няма да бъде подписано през септември, а през октомври. През следващия месец ще удължим съществуващото споразумение със същите условия, които имахме досега“, подчерта Баятович.

Баятович допълни, че над 90 процента от капацитета на сръбските складове са запълнени с газ и че запасите ще бъдат достатъчни в рамките на три-пет месеца.

В интервюто пред РТС днес директорът на „Сърбиягаз“ Душан Баятович обяви, че няма да има увеличение на цената на газа за населението, а ако има увеличение, както за дистрибуторите, така и за населението, разликата ще бъде платена от компанията „Сърбиягаз“.

Баятович каза още, че сръбският президент Александър Вучич е поискал среща с държавния секретар на САЩ Марко Рубио по повод наложените американски санкции над сръбската петролна компания НИС и оцени срещата като много важна, защото това са "политически санкции".

НИС беше поставена в списъка със санкции на САЩ в началото на януари т.г. поради връзката ѝ с руската "Газпром нефт", която е под западни санкции заради руската инвазия в Украйна и досега санкциите бяха отлагани шест пъти.

„Газпром“ на практика се е оттеглила от собствеността на петролната компания на Сърбия НИС, след като акциите ѝ бяха поети от руската компания „Интелиджънс“ (Intelligence), съобщи вчера сръбската редакция на Радио Свободна Европа (РСЕ), като се позова на данни от Белградската фондова борса.