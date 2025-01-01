Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен представи днес предложенията за нови санкции срещу Русия. Комисията предлага да се забрани вносът на руски втечнен газ, да се наложат допълнителни ограничения срещу руските банки и на износа към Русия на някои стоки, предава кор. на БТА Николай Желязков.

В последния месец Русия показа презрение към дипломацията и международното право, предприе едни от най-мащабните въздушни удари срещу Украйна от началото на войната, порази правителствени сгради и домове на граждани, удари представителството на ЕС в Киев, отбеляза Фон дер Лайен. Заплахите за ЕС нарастват, през последните две седмици руски дронове нарушиха въздушното пространство на Полша и Румъния. Това не са действия на някой, който иска мир. В отговор Европа увеличава натиска, добави тя.

Фон дер Лайен отбеляза, че военната икономика на Русия се поддържа от приходи от продажбата на изкопаеми горива. Искаме да намалим тези приходи, посочи тя. По нейните думи ЕК предлага забрана на вноса на руски втечнен природен газ (LNG) на европейските пазари. Време е да затворим кранчето, готови сме, разнообразяваме доставките и инвестираме в нисковъглеродни източници на енергия, добави тя. По нейните думи се предвижда разширяване на списъка със санкционираните кораби до 560 плавателни съда, налагане на пълна забрана за търговия с "Роснефт" и "Газпромнефт". Комисията предвижда мерки срещу рафинерии, търговци на петрол, нефтохимически компании в страни страни извън ЕС, включително Китай. За три години приходите на Русия от продажбата на петрол в Европа са намалели с 90 на сто, сега обръщаме тази страница завинаги, каза Фон дер Лайен.

Тя добави, че се предлага забрана за транзакции с още банки в Русия и с банки в други страни. Засилваме мерките срещу заобикалянето на санкциите, за първи път ще бъдат засегнати криптоплатформите и ще се забранят транзакциите в криптовалути. Изброяваме чуждестранни банки, свързани с руски алтернативни разплащателни системи, ограничаваме транзакциите с организации в специални икономически зони, посочи Фон дер Лайен.

По нейните думи се предвижда също разширяване на списъка със забранените за пряк износ към Русия стоки и технологии, използвани на бойното поле.

Санкциите силно засягат руската икономика, лихвеният процент е 17 на сто, инфлацията постоянно e висока. Достъпът на Русия до финансиране и до приходи постоянно намалява. Знаем, че нашите санкции са ефективно средство за икономически натиск. Ще продължим да ги използваме, докато Русия не седне на масата за преговори с Украйна за справедлив и траен мир, каза Фон дер Лайен.

Предложенията на Европейската комисия подлежат на единодушно одобрение от държавите в ЕС, за да бъдат въведени.

Осем държави от ЕС продължават да внасят руски газ, съобщи днес говорител на Европейската комисия на пресконференция в отговор на въпроси. Той отбеляза, че комисията не разполага с данни как се използват внесените количества.

По неговите думи Белгия, Нидерландия, Франция, Испания, Португалия, Гърция, Словакия и Унгария са страните от този списък, като последните три внасят количества през газопровода "Турски поток". Говорителят поясни, че осемте държави внасят руски газ по тръбопроводи или през терминали за втечнен газ.

Заради войната в Украйна ЕС наложи забрана за вноса на петрол от Русия с някои изключения, поясни говорителят