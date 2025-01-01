Президентът Доналд Тръмп призова европейските лидери да спрат да "финансират" войната на руския президент Владимир Путин в Украйна и ги обвини, че не са оказали натиск върху Китай, заради помощта му към Москва, предава БНР .

Телевизия Fox News съобщава, че след разговор между Тръмп, украинския президент Володимир Зеленски и европейски лидери, които бяха в Париж за среща на върха на Коалицията на желаещите, американският президент е подчертал, че Европа трябва да спре да купува руски петрол, който финансира войната – тъй като Русия е получила 1,1 милиарда евро от ЕС за горива за една година.

"Президентът също така е изтъкнал, че европейските лидери трябва да окажат икономически натиск върху Китай заради финансиране на военните усилия на Русия", добави телевизията, цитирайки неназован служител на Белия дом.

От американската администрация не разкриха източника на данните си за руския износ на горива за ЕС, нито периода, за който се отнасят.

Президентът Тръмп заяви и, че ще проведе нов телефонен разговор с руския президент Владимир Путин в близко бъдеще. Той допълни, че е помогнал за разрешаването на много войни, но конфликтът между Русия и Украйна е най-трудният досега.

Американският държавен глава каза още, че планира да подпише указ за преименуване на американското Министерство на отбраната на "Министерство на войната".