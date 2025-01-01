Украинският президент Володимир Зеленски и европейските лидери се срещнаха в Париж днес, за да обсъдят гаранциите за сигурност за опустошената от войната Украйна в момент, когато съюзниците ѝ се опитват да гарантират дълготрайна военна подкрепа и продължаващ американски ангажимент след края на конфликта, предаде Асошиейтед прес.

Френският президент Еманюел Макрон и британският премиер Киър Стармър, които са начело на т. нар. „Коалиция на желаещите“, настояват, че каквато и да било европейска сила за „гаранции“ в Украйна трябва да има подкрепа от страна на САЩ.

Канцеларията на Стармър зави след срещата, че британският премиер е подчертал, „че групата има ненарушим ангажимент към Украйна с подкрепата на президента Тръмп и че е ясно, че сега трябва да бъде оказан допълнителен натиск върху (руския президент Владимир) Путин, за да бъде гарантирано прекратяване на военните действия“.

В изявлението на канцеларията също така се споменава решение на коалицията да бъдат предоставени на Украйна ракети с голям обсег, „за да бъдат допълнително укрепени запасите на страната“.

Преди днешната среща Макрон каза, че подготвителната работа по гаранциите за сигурност е приключила и сега се очаква те да бъдат одобрени на политическо ниво. Той обаче не предостави подробности.

„Ние европейците сме готови да предоставим на Украйна и на украинците гаранции за сигурност в деня, в който бъде подписано мирно споразумение“, добави Макрон.

Началникът на канцеларията на Зеленски Андрий Ермак заяви след днешната среща на украинския президент със специалния пратеник на Тръмп Стив Уиткоф, че гаранциите за сигурност „трябва да бъдат силни и ефективни – по въздух, вода и суша, както и в киберпространството“.