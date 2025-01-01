Руският президент Владимир Путин предупреди, че всички западни войски, разположени в Украйна, ще бъдат „легитимна“ цел за армията на Москва.

Думите му идват само ден след като западните съюзници на Киев заявиха, че са се ангажирали с присъствие на войски в случай на мирно споразумение.

„Ако там се появят войски, особено сега, по време на боевете, ние изхождаме от предпоставката, че те ще бъдат легитимни цели“, каза Путин на икономически форум в далечния източен град Владивосток, цитиран от АФП.

Той добави, че разполагането на западни сили не е благоприятно за дългосрочния мир.