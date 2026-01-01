Иранският военноморски флот е поставил нови подводни мини в Ормузкия проток, съобщават информационните агенции.

Президентът Доналд Тръмп е наредил на ВМС на САЩ "да стрелят и унищожават" всякакви ирански плавателни съдове, които поставят мини в Ормузкия проток. Публикацията се появи в социалните медии, малко след като бе съобщено, че американски военни отново са задържали танкер с ирански петрол, пише БНР .

Никой кораб не може да влезе или излезе без одобрението на ВМС на Съединените щати, "докато Иран не успее да сключи сделка", казва Доналд Тръмп.

Конфронтацията между САЩ и Иран се засилва, а важният морски път, през който в мирно време преминават 20% от световните доставки на петрол и природен газ, остава затворен.

Американският президент твърди, че САЩ имат "пълен контрол" над протока и военните продължават да разчистват мините, но това може да отнеме до 6 месеца. От иранска страна заявяват, че точно военноморската блокада на САЩ е "основна пречка" за възстановяване на мирните преговори.

Миналия ден Иран атакува 3 търговски кораба. Съобщава се, че 2 от тях са били завзети: Francesca, плаващ под флага на Панама, и Epaminondas, плаващ под флага на Либерия. Третият кораб - Euphoria, не е бил задържан.

Иранското правителство твърди, че контролира Ормузкия проток, и налага такси на кораби, които искат да преминат безопасно, но САЩ се противопоставят на тези действия. От американското Централно командване съобщават, че от 13 април - началото на наложената блокада в района - 31 кораба са получили нареждане да се върнат обратно в пристанищата.

Вчера беше съобщено, че през нощта американски военни са се качили отново на санкциониран кораб в Индийския океан, който е превозвал петрол от Иран.

На фона на продължаващите военноморски операции, тази седмица министърът на военноморските сили на САЩ Джон Фелан беше отстранен от поста и на негово място беше назначен Хунг Цао.