Иранският военноморски флот е поставил нови подводни мини в Ормузкия проток, съобщават информационните агенции.
Президентът Доналд Тръмп е наредил на ВМС на САЩ "да стрелят и унищожават" всякакви ирански плавателни съдове, които поставят мини в Ормузкия проток. Публикацията се появи в социалните медии, малко след като бе съобщено, че американски военни отново са задържали танкер с ирански петрол, пише БНР.
Никой кораб не може да влезе или излезе без одобрението на ВМС на Съединените щати, "докато Иран не успее да сключи сделка", казва Доналд Тръмп.
Конфронтацията между САЩ и Иран се засилва, а важният морски път, през който в мирно време преминават 20% от световните доставки на петрол и природен газ, остава затворен.
Американският президент твърди, че САЩ имат "пълен контрол" над протока и военните продължават да разчистват мините, но това може да отнеме до 6 месеца. От иранска страна заявяват, че точно военноморската блокада на САЩ е "основна пречка" за възстановяване на мирните преговори.
Миналия ден Иран атакува 3 търговски кораба. Съобщава се, че 2 от тях са били завзети: Francesca, плаващ под флага на Панама, и Epaminondas, плаващ под флага на Либерия. Третият кораб - Euphoria, не е бил задържан.
Иранското правителство твърди, че контролира Ормузкия проток, и налага такси на кораби, които искат да преминат безопасно, но САЩ се противопоставят на тези действия. От американското Централно командване съобщават, че от 13 април - началото на наложената блокада в района - 31 кораба са получили нареждане да се върнат обратно в пристанищата.
Вчера беше съобщено, че през нощта американски военни са се качили отново на санкциониран кораб в Индийския океан, който е превозвал петрол от Иран.
На фона на продължаващите военноморски операции, тази седмица министърът на военноморските сили на САЩ Джон Фелан беше отстранен от поста и на негово място беше назначен Хунг Цао.