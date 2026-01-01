Иран е получил първите приходи от въведените такси за преминаване през стратегическия Ормузки проток в рамките на конфликта със Съединените щати и Израел, съобщи високопоставен представител на парламента.

„Първите приходи от таксите за преминаване през Ормузкия проток бяха внесени по сметка в Централната банка“, заяви заместник-председателят на парламента Хамидреза Хаджибабаи, цитиран от иранската агенция „Тасним“.

И други ирански медии разпространиха същата информация, без да предоставят допълнителни подробности.

Конвенцията на ООН по морско право е приета през 1982 година и е в сила от 1994 година. Член 38 предоставя на плавателните съдове правото на безпрепятствено "транзитно преминаване" през повече от 100 протока по целия свят, сред които е и Ормузкият проток.

Конвенцията разрешава на страни, които граничат с проток, да регулират преминаването през "териториалното си море", до 12 морски мили от границите си, но позволява и "невинно преминаване". Преминаването е невинно, ако не нанася вреда на състоянието на мир на страната, на реда и сигурността. Военните действия, сериозното замърсяване, шпионажът и риболовът не са разрешени. Идеята за невинно преминаване е ключова в делото пред Международния съд на ООН от 1949 година, касаещо Протока на Корфу, край бреговете на Албания и Гърция.