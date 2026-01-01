Парламентарна комисия по сигурността на Иран одобри планове за налагане на такси на кораби, преминаващи през Ормузкия проток, съобщи иранската държавна телевизия. Водният път е жизненоважен за световните доставки на нефт и газ, но е практически затворен заради войната на Близкия изток.

Според държавната телевизия планът включва „финансови договорености и системи за такси в риали", „прилагане на суверенната роля на Иран" и сътрудничество с Оман от другата страна на протока.

Иран иска 2 млн. долара такса за преминаване през Ормузкия проток

Освен това предвижда „забрана за преминаване на американци и ционисткия режим", както и забрана за страни, налагащи санкции на Иран.

В мирно време около една пета от световния суров нефт и втечнен природен газ преминава през Ормузкия проток.

От началото на войната обаче преминаванията са спаднали с около 95 процента, според фирмата за морско разузнаване Клеплер, като отражението върху световните енергийни пазари вече се усеща осезаемо.