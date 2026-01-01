Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че е наредил на Военноморските сили да унищожават ирански плавателни съдове, които се използват за миниране на Ормузкия проток.

"Наредих на Военноморските сили на САЩ да обстрелват и да унищожават всяка лодка - колкото и малка да е тя (ВСИЧКИТЕ им военни кораби, 159 на брой, са на дъното на морето!), която се използва за поставяне на мини във водите на Ормузкия проток. Не трябва да има никакво колебание. Освен това нашите миночистачи в момента разчистват протока. С настоящото нареждам тази дейност да продължи, но с утроено темпо", написа Тръмп в социалната си мрежа TruthSocial.

April 23, 2026

Припомняме, че на 21 април държавният глава на Съединените щати заяви, че ще удължи споразумението за прекратяване на огъня с Иран за неопределен срок, за да се даде възможност за по-нататъшни мирни преговори.