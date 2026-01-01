Едно от ключовите лица на ГЕРБ - кметът на Стара Загора Живко Тодоров се оттегля от Изпълнителната комисия на партията.

Това съобщи той в профила си във Фейсбук.

"Скъпи приятели, винаги съм бил човек, който може да носи отговорност. Затова се оттеглям като член на Изпълнителната комисия на ГЕРБ.

Ще дам енергията си и цялото си внимание на развитието на Стара Загора. Благодаря на всички колеги за съвместната работа и им пожелавам успех!", написа той.

От ГЕРБ коментираха оттеглянето на кмета с пост на страницата си във Фейсбук. Партията приема решението му като личен акт на отговорност.

"Приемаме решението на Живко Тодоров като личен акт на отговорност. Той е един от най-успешните кметове на ГЕРБ и в съвместната ни работа сме направили много за Стара Загора. ГЕРБ направи анализ къде сме сбъркали и какво трябва да подобрим в работата си", пише в поста.

Припомняме, че преди изборите Тодоров заяви, че няма да оглави листата на партията, защото не вижда как би могъл да съчетае кметските си задължения с активна предизборна кампания.

След проведените предсрочни парламентарни избори партията даде пресконференция, на която той каза, че ГЕРБ трябва да запази своя десен и антикорупционен профил, трябва да бъдем партията, която да излъчва тези послания.

"В никакъв случай оттук нататък не трябва да влизаме в безпринципни коалиции, които носят негативизъм, е вторият извод. Трябва да подкрепим моралните, истинските неща.

Ако във времето сме се изкривили някъде, сме преосмислили своето поведение на база и на това, което видяхме. Третият извод е, че ще търсим сътрудничество с останалите десни партии в парламента и извън него", каза Тодоров.

Живко Веселинов Тодоров е роден на 21 септември 1981 г. в Стара Загора. Завършва Гимназията с преподаване на чужди езици „Ромен Ролан“ с английски и немски език и Софийски университет „Св. Климент Охридски“ със специалност „Европеистика“.

Работил е като експерт в изготвянето и управлението на проекти за кандидатстване по програми на Европейския съюз в Община Стара Загора и Областна администрация Стара Загора.

Избран е през 2009 г. за народен представител от ПП ГЕРБ от 27-и Старозагорски избирателен район. Бил е заместник-председател и председател на Комисията по външна политика и отбрана в Народното събрание.

От 2009 до 2011 г. е ръководител на Постоянната делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея на Съвета на Европа. На 30 октомври 2011 г. кандидатът на ПП ГЕРБ Живко Тодоров печели изборите за кмет на община Стара Загора на балотажа с 67,12%.

На изборите през 2015 г. е преизбран на първи тур за кмет със 79,04%. На 28 октомври 2019 г. печели на първи тур третия си кметски мандат с 69%. На изборите през 2023 година той отново печели убедително доверието като кмет на града с 53,26 на сто.