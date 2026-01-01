Незаконно огнестрелно оръжие е открито и иззето от служители на РУ-Кубрат. Това съобщиха от Областната дирекция на МВР в Разград.

По оперативен сигнал на 23 април са извършени процесуално-следствени действия в частен имот в заветското село Острово, обитаван от 62-годишен мъж.

При претърсванията в специално изработено укритие е намерена гладкоцевна ловна пушка, 16 кал. и 80 боеприпаса за гладкоцевно оръжие – 16 и 12 кал.

За случая е уведомен окръжен прокурор. Води се разследване за престъпление от Наказателния кодекс. Мъжът е задържан в сградата на РУ-Кубрат.