62-годишен мъж от Сандански е задържан за срок до 24 часа, след като в обитавана от него жилищна сграда в землището на града са открити незаконно притежавани оръжие и боеприпаси, съобщиха от Областната дирекция на МВР в града.

На 15 април 2026 г. криминалисти от ОДМВР-Благоевград и служители на РУ-Сандански са извършили проверка, при която са намерени пушка и около 56 боеприпаса за огнестрелно оръжие. За тях не са били представени необходимите документи за притежание и съхранение.

По случая е образувано досъдебно производство. Работата по случая продължава.