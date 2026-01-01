61-годишен мъж стреля с въздушна пушка от терасата си в квартал „Изгрев“ в Пловдив, съобщиха от полицията.

Инцидентът е станал на 25 март, когато живущи в блок срещу адреса на мъжа подали сигнал, че след произведени от него изстрели във въздуха с оръжието, като на техния балкон попаднала рикоширала сачма.

По предварителни данни подобна произволна стрелба от терасата на извършителя имало и предишните две сутрини, като до момента в полицията не е постъпвала информация за пострадали хора или други поражения.

Мъжът е задържан и тестът му за алкохол е отчел над 1,3 промила. Предстои материалите да бъдат внесени в прокуратурата.